اتهام مادورو بإخضاع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب

اعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنّه “لا توجد أيّ ثقة” داخل النظام، داعياً إلى التظاهر "في شكل سلمي" السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش، الفريق الرئيسي في السلطة، بالتخلي عن مادورو.

متهما الرئيس نيكولاس مادورو باخضاع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم، بعد “المحاولة الانقلابية” الثلاثاء.وكان مادورو أعلن الثلاثاء “إحباط” انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه غوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه “المحاولة الانقلابية” بملاحقات جزائية.

وتصاعد التوتر في فنزويلا هذا العام بعد أن أعلن غوايدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في 23 كانون الثاني/ يناير نفسه رئيسا بالوكالة بموجب الدستور، معتبرا أنه أعيد انتخاب مادورو عن طريق التزوير العام الماضي.

وسارعت الولايات المتحدة وعدد من كبرى دول أمريكا اللاتينية بينها البرازيل والبيرو وتشيلي إلى دعم غوايدو، تبعتها بعد ذلك دول عدة من الاتحاد الأوروبي.