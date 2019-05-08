اتهام مدير الاقامة والفنادق في الرئاسة الجزائرية بـ الجوسسة الاقتصادية

اودع قاضي التحقيق في محكمة جزائرية احد المسؤولين البارزين رهن الحبس المؤقت بتهم "تخص تهديد الاقتصاد الوطني، والجوسسة الإقتصادية".

وكشف موقع الحراك الجزائري الالكتروني ان قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد اودع المدير السابق لإقامة الدولة، ومسير شركة الاستثمار الفندقي، عبد الحميد ملزي، السجن الاحتياطي على خلفيه التهم المشار اليها آنفا واشار المصدر الى ان تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بالسجن المؤبد.

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وكان ملزي قد مثل أمام قاضي التحقيق ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، واستغرق سماعه إلى غاية الثالثة فجرا، ليتم إيداعه في نهاية الامر الحبس المؤقت

