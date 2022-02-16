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اتهام 54 وزيرًا عراقيا بالفساد خلال العام الماضي

منشور 16 شباط / فبراير 2022 - 11:45
صدور 632 حكماً بالإدانة من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير و42 حكماً بحقِّ 23 من ذوي الدرجات الخاصَّة
صدور 632 حكماً بالإدانة من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير و42 حكماً بحقِّ 23 من ذوي الدرجات الخاصَّة

 أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن أعداد المتهمين بالفساد خلال العام الماضي وصلت إلى 12 ألف متهم بينهم عشرات الوزراء .
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021 إلى أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ 11605 مُتَّهمين بينهم 54 وزيراً ومن بدرجته وأن 422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.

ولفتت إلى صدور 632 حكماً بالإدانة من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير و42 حكماً بحقِّ 23 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم

كلمات دالة:العراقفسادالكاظمي

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