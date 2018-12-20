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اتهام 700 قسيس بالاعتداء الجنسي على أطفال في "ألينوي" الأمريكية

اتهام 700 قسيس بالاعتداء الجنسي على أطفال في "ألينوي" الأمريكية
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