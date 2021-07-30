اتهم سعيّد بتنفيذ انقلاب.. اعتقال النائب التونسي ياسين العياري

اعتقلت قوات الأمن التونسية الجمعة، النائب ياسين العياري، الذي اتهم مؤخرا الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب عسكري على خلفية إقالته رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميده عمل البرلمان.

وبحسب أفراد من عائلته، فقد اعتقل العياري، وهو نائب عن حزب "أمل وعمل"، من أمام منزله وتم اقتياده لأسباب غير معلومةـ وتم اقتياده الى جهة غير معلومة.

وقال محاميه مختار الجماعي أن "فرقة من الأمن الرئاسي متكونة من 30 شخصا وأسطولا من السيارات طوقوا منزل العياري وأخذوه عنوة إلى وجهة مجهولة"، بينما أكد حزبه أن إيقافه "تم دون الاستظهار بوثيقة أو إذن قضائي من طرف مجموعة كبيرة من أعوان عرفوا أنفسهم بأنهم "أمن رئاسي".

والخميس، قال سعيّد ان هناك محاولات من "لوبيات وفاسدين" لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل، كما أكد حرصه على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.