اثارها وفوائدها: لماذا يتبادل البشر القبلات عبر الشفاة؟

لكل مجتمع عاداته وتقاليده واعرافه، ومن تلك العادات القبلة على الشفاة للتعبيرعن العشق والهيام، الا ان المفاجئ هو عدم استخدام غالبية الثقافات والمجتمعات لهذا النوع من التعبير عن الرومانسية فكيف بدأت هذه الممارسة؟

اقل من نصف المجتمع لا يقبل الشفاة

في دراسة أجريت على 168 ثقافة مختلفة في جميع أنحاء العالم نشرها موقع بي بي سي البريطاني اتضح أن أقل من نصف المجتمعات فقط يُقبل فيها الناس شفاه بعضهم بعضا.

ويقول ويليام جانكوياك، أستاذ علم الإنسان في جامعة نيفادا لاس فيغاس، أن 46 في المئة فقط يستخدمون تقبيل الشفاه بالمعنى الرومانسي، بعيدا عن أشياء أخرى مثل تقبيل الآباء للأطفال أو التحية.

تقبيل الاطفال على الشفاة

وترى الدراسة ومعدها ان هناك حاجة بشرية إلى التقبيل انطلاقا من فكرة أننا كأطفال نمتلك رغبة فطرية في لمس الشفاه وتحسس الأشياء عبر الشفتين. ففي النظرية الأولى، قد نربط بين لمس الشفاه والرضاعة الطبيعية، وهذا الأمر فطري في كل شخص.

وهناك نظرية أخرى تشير إلى أن الأمر يعود إلى ما يسمى بـ "مضغ الطعام ونقله عبر الفم"، فربما كانت أمهات أسلافنا القدامى يمضغن الطعام أولا وينقلنه إلى أفواهنا مباشرة خلال سنوات تكويننا الأولى.

اشباع الشهوة



ويعتقد جانكوياك أن السبب وراء وجود التقبيل عالميا، أو "عدم وجوده، هو أن الناس يمكن أن يشبعوا شهوتهم بعدة طرق أخرى غير التقبيل فقط"، فيما تقول الكاتبة المتخصصة في الشؤون العلمية شيريل كيرشينباوم ان هذه الثقافات التي لا تُقبل الشفاه تجد طرقًا أخرى لتكون حميمية

وترى كيرشينباوم ان "هناك قبلة الملايو التي وصفها داروين، إذ كانت النساء يجلسن على الأرض والرجال يصعدون فوقهم بطريقة ما ويستنشقون رائحة بعضهم بعضا بسرعة".

طرق غريبة للتعبير عن الحب

وفي جزر تروبرياند، قبالة الساحل الشرقي لبابوا غينيا الجديدة، يُقبل العشاق بعضهم البعض بالجلوس وجهًا لوجه وعض رموش بعضهم بعضا. تقول كيرشنباوم: "قد لا يبدو هذا رومانسيا بالنسبة للكثيرين منا اليوم، لكنه يفي بالغرض بالنسبة لهم". فالمهم في تقبيل الشفاه وأنواع التقبيل الأخرى هو تبادل معلومات وثيقة وحميمة بيننا.

التقبيل سلوك بشري فريد

كما أن التقبيل عن طريق الضغط على شفاهنا هو سلوك بشري فريد تقريبًا. وإذا كان للتقبيل غرض تطوري، فلماذا لا نرى المزيد من الحيوانات تقبل بعضها بعضا؟

وترى وفق الـ بي بي سي "أحد الأسباب التي ربما تجعلنا نقترب من وجه شريكنا هو الرغبة في تنفس روح الطرف الآخر على نحو متبادل".

افراز هرمون السعادة

في نفس السياق يؤكد موقع DW الالماني ان القبلة تعمل على إفراز هرمون السعادة وتعزيز الروابط الاجتماعية، سواء أكانت بسبب علاقات غرامية أو للصداقة أو للاحترام. وهذه بعض الحقائق العلمية عن فوائد القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.

بعض الحقائق عن القبلة ربما لم تكن تعرفها من قبل:

1- 6.4 سعرة حرارية يتم حرقها أثناء التقبيل كل دقيقة. واستطاع زوجان تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال وحرقا 24198,4 سعرة حرارية أثناء التقبيل. بينما يمكن للقبلة "العاطفية الحميمية جدا" أن تحرق حتى 20 سعرة حرارية في الدقيقة.

2- هنالك علم مختص بدارسة القبل يدعى "علم القبل" أو "فيليماتولوجي". ووجد الباحثون في هذا المجال على سبيل المثال أن ثلثي المقبلين يميلون برؤوسهم إلى اليمين عند التقبيل.

3- تستمر القبلة في المعدل أكثر من 12 ثانية في أيامنا هذه. بينما كان معدل طول القبلة في ثمانينات القرن الماضي تصل إلى 5,5 ثانية فقط.

4- يشجع الأطباء على التقبيل لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويبطئ عملية التقدم بالعمر. بالإضافة إلى أن التفكير في التقبيل يزيد من إفراز اللعاب ويذيب اللويحات السنية (الرواسب الصفراء فوق الأسنان) الضارة.

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يوم التقبيل العالمي .. القُبلة رسالة حب وسلام بين البشر

5- التقبيل يؤثر بإيجابية على قيادة السيارة، إذ وجد علماء أن القبلة قبل القيادة تقلل من العدوانية وبالتالي يقلل من نسبة حوادث السير. أما أثناء القيادة فلا يُنصح بالتقبيل بتاتا.

6- وعند التقبيل يتم تحفيز 100 مليار خلية عصبية، ويتم عندئذ أيضا إفراز هرمونات السعادة والأدرينالين التي تملئ الجسم بالطاقة وتجعل القلب ينبض بصورة أسرع. وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم.

7- عند التقبيل يتم تبادل نحو 60 ملليغرام من الماء مع الشريك، و 0.5 ملليغرام من البروتين و 0.15 ملليغرام من الإفرازات الغدية و 0.4 ملليغرام من الأملاح، ويتم أيضا تبادل ما يصل إلى 22 ألف نوع من البكتريا!

8- التقبيل هو لفتة من الحنان يقوم به البشر غريزيا، كما بعض الكائنات الحية الأخرى كالقردة. بعض الحيوانات تقوم بهذه العملية أيضا بطرق مختلفة، مثل الإوز عبر المنقار والفيلة عبر الخراطيم.

9- التقبيل في 90 بالمائة من بلدان العالم، يكون لأغراض وبأشكال مختلفة. ففي فرنسا مثلا يتم التقبيل ثلاث مرات على الخد. أو في اليابان فيتم التقبيل مثلا فقط عند الرغبة في ممارسة الجنس.

10- في بعض الأماكن يمنع أو لا يرحب بالتقبيل، فمثلا يمنع ذلك في أيام الأحد في الأماكن العامة في ولايتي ميشيغان وكونيتيكت الأمريكتين لأسباب دينية. ويجب الالتزام أيضا بـ "القواعد الأخلاقية" في ميترو العاصمة التركية أنقرة ويمنع كذلك التقبيل. وتم تحذير زوجين لأن كاميرات المراقبة صورتهما أثناء التقبيل في الميترو.