اثيوبيا تؤكد استفادة السودان والخرطوم تتحدث عن مضار الملء الثاني للنهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الملء الثاني لسدّ النهضة، والمعلن في يوليو/تموز المقبل، سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الأحد أن بلاده "إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوءًا لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موسم الأمطار الغزيرة خلال شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب"، نقلاً عن شبكة فانا الإخبارية الموالية للحكومة في إثيوبيا.

ونوه أبي أحمد إلى أن "الأمطار الغزيرة مكّنت إثيوبيا العام الماضي من تنفيذ الملء الأول للسدّ الذي حال وجوده بلا شك دون حدوث فيضانات ضخمة في السودان".

وتتبادل مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات في عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وصعّدت السودان ومصر من حدة خطابهما ضد اعتزام إثيوبيا المضيّ قدما في تنفيذ الملء الثاني للسدّ في يوليو/تموز.

مضار الملء الثاني للنهضة على السودان

قال وليد النور، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن السودان سوف يتعرض لإضرار بالغة حال بدأت إثيوبيا في المرحلة الثانية لملء سد النهضة.

وأضاف النور، اليوم الاثنين، أن السودان لن يمكنه التحكم في خزان الرصيرص القريب من سد النهضة الإثيوبي، وبالتالي تتأثر المشاريع الزراعية السودانية الأمر الذي يؤثر سلبًا على المزارعين السودانيين.

وأوضح المحلل السياسي أن المرحلة الثانية لملء سد النهضة سيؤثر سلبًا على مسألة توليد الكهرباء في السدود السودانية، كما تتأثر مياه الشرب في المناطق الواقعة على النيل الأزرق حتي مدينة عطبرة.

وأكد أن التحركات بشأن سد النهضة ستكون ثنائية بين الجانبين المصري والسوداني، وسيتم التنسيق بينهما للضغط على الجانب الإثيوبي.

وأشار إلى أن السودان يمتلك أوراق كثيرة للضغط على إثيوبيا، من بينهم ملف النازحين الإثيوبيين على الأراضي السودانية، والحدود بين البلدين.

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن الأثيوبيين اعتدوا على السودان وتعدوا على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول.

وأكدت أن الملء الثاني لسد النضة يهدد 20 مليون سوداني، كما يهدد الأمن القومي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أبرز روافد نهر النيل.

وأكد في تغريده له على موقع «تويتر»، أن المرحلة الثانية من ملء السد ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو- أغسطس.