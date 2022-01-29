اثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة والسيسي يعلق

بدات السلطات الاثيوبية يوم السبت اختبار أول توربين منخفض في سد النهضة، في خطوة أولى لتوليد الكهرباء، رغم المطالب المصرية السودانية بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة فيما اكد الرئيس المصري على ضرورة بقاء النيل مصدرًا للتعاون والتنمية

اثيوبيا: نتمسك بالوساطة الافريقية

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها متمسكة بالوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة، زاعمة أن «سد النهضة لن يلحق الضرر بمصالح مصر والسودان».

وأضافت في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء السبت، أن أديس أبابا أصبحت بعيدة عن تهديدات جبهة تيجراي، التي لا تريد السلام في البلاد، لافتة إلى أن البلاد عملت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي.

السيسي: النيل مصدر للتعاون والتنمية

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره السنغالي ماكي سال تناولت التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، أنه تم استعراض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعًا لشعوب دول حوض النيل.

وأكّد الرئيس أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.

#Ethiopia’s Massive Dam on Abay River Has Begun Generating Electricity https://t.co/6fDXdwpLB7 pic.twitter.com/CsqR86MMA9 — Business Info Ethiopia (@eth_business) January 29, 2022

خبير: التخزين الثالث مشكوك فيه



ونقل موقع "القاهرة 24" أن هذه المحاولات لا تزال تجريبية مع استمرار مرور المياه من الممر الأوسط.

ومن جانبه قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن الأقمار الصناعية تنقل تطورات سد النهضة أولا بأول، وحتى اليوم لم يشهد أي تقدم، ويستمر فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع البوابات، ومازالت إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربين منخفض للتشغيل.

وأضاف في تعليق له على الفيسبوك: "الوقت يمر وباقي خمسة أشهر على موسم الأمطار الجديد، ولا توجد إنجازات هندسية على جانبي السد، وظهرت بعض الصور من منطقة السد لمحطة الكهرباء من الداخل في سباق مع الزمن للتشغيل في أقرب وقت".

وصرح عباس شراقي بأن الإنشاءت الهندسية الضعيفة تشير إلى أن التخزين الثالث مشكوك في تنفيذه، والذي كان متوقعا لحجز حوالي 10 مليار متر مكعب عند منسوب 590 متر فوق سطح البحر، وإن حدث فسوف يكون محدودا.