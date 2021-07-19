اثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة

انهت اثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة على الرغم من معارضة مصر واثيوبيا لتلك الخطوة باعتبارها خرقا صريحا للقوانين والاعراف الدولية

ووفق ما اشارت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية فان الملء الثاني للسد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق اكتملت

وتداول نشطاء ومواطنون في إثيوبيا مقطع فيديو لاحتفال عمال إثيوبيين بسد النهضة

إنهم يحتفلون ولما لا!

فقد جعلوا الحلم حقيقة على أرض الواقع.. إنهم أبطال #سد_النهضة لولا الله ثم هم لما كان هناك تحقيق لحلم طال انتظاره ولما كان لنا فرحة.. احتفلوا أيها الأبطال فبإحتفالكم نحتفل ( المجد لكم )✊🏿🎉🎉🎉🎉🇪🇹🇪🇹🇪🇹 pic.twitter.com/3B3hU09Fyo — Idris M. Sanusi 🇳🇬🇪🇹 (@sanusi90064) July 18, 2021

اخطار اثيوبي لمصر

ونقل موقع روسيا اليوم عن خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 م) مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار مشيرا الى ان عند منسوب (573 م) سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية"

واوضح الخبير المصري إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير ن رفض أي تخزين بدون اتفاق.

في السياق ذاته، توقعت وزارة الري السودانية ارتفاعا تدريجيا في منسوب النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية على إثيوبيا.

وفي 5 يونيو تلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة وقد ردت القاهرة باعتبار الخطوة الاثيوبية خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

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