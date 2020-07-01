اثيوبيا: 80 قتيلا واعتقال معارضين والجيش ينتشر في العاصمة

قال بيداسا ميرداسا مفوض الشرطة الإقليمية في إثيوبيا في تصريح لهيئة الإذاعة يوم الأربعاء، إن أكثر من 80 شخصا قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل مغن مشهور واكدت مصادر ان الجيش الاثيوبي انتشر في العاصمة

وأضاف المفوض بيداسا ميرداسا إن القتلى 78 مدنيا و3 من أفراد الأمن.

ولا يشمل العدد رقم القتلى في العاصمة أديس ابابا حيث قتل شرطي وعدد غير محدد من الأشخاص في 3 انفجارات أمس الثلاثاء.

وقتل المغني هاشالو بالرصاص مساء يوم الاثنين.

وكان هاشالو قد انتقد الأسبوع الماضي القيادة الإثيوبية في مقابلة مع الشبكة الإعلامية المملوكة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، محمد جوهر.

وأفادت شركة إعلامية تابعة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، جوهر محمد، بأنه اعتقل اليوم الثلاثاء بعد أن رفض حراسه الانصياع لأوامر الشرطة بنزع السلاح.

وذكرت شبكة Oromia Media Network أن الشرطة الاتحادية اعتقلت رجل الأعمال الذي تحول من أحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أحد أبرز معارضيه، محملا رئيس الحكومة المسؤولية عن عدم حماية مصالح قومية أورومو التي ينتميان إليها.

كما أكدت الشبكة اعتقال زعيم حزب "حركة أورومو الاتحادية الديمقراطية" المعارض بيكيلي غيربا.

ويأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية التي هزت إثيوبيا وخلفت قتلى وجرحى إثر مقتل المغني الشعبي المنتمي أيضا إلى قومية أورومو، هاشالو هونديسا، بالرصاص مساء أمس الاثنين.

وأشعل قتل المغني الاحتجاجات في عدة مدن للأورومو.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة تحيط بسيارة قيل إنها تحمل جثمان المغني القتيل هاشالو وتسير ببطء إلى مسقط رأسه في بلدة أمبو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشرق من أديس أبابا.

وعرف المغني بغنائه الثوري المعبر عن آمال وغضب شعب "الأورومو" من خلال الكلمات الثورية لتحدى القمع وكسر الخوف، وتركزت أغانية على قضايا الحرية.

يذكر أن جثمان هاشالو نقل إلى بلدة أمبو، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.