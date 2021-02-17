اجتماع استانا: تمديد هدنة ادلب

شدّد البيان الختامي لاجتماعات "أستانة 15"، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في إدلب.

وجاء في البيان الذي أوردت تفاصيله لوكالة "الأناضول" التركية، أن الدول الضامنة ترفض أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض في سورية تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة.

أكدت الدول الضامنة أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية السورية وإحراز تقدم في عملها حتى تتمكن من صياغة إصلاح دستوري يُطرح للاستفتاء.

ولفت البيان إلى أن الدول الضامنة قرّرت عقد اجتماعات "أستانة 16" في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الحالي.

البيان الختامي لـ #آستانة: الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا سيعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان منتصف العام الجاري — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 17, 2021

وقالت مصادر أنّ الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، اتفقت على تمديد التهدئة الحالية في إدلب شمال غربي سورية، وهو الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الخامس من مارس/ آذار من العام الماضي.

#Syria : Despite the collapse of the fifth constitutional committee talks in Geneva, due to the Regime's refusal to discuss actual reforms, talks now move to Sochi where Assad will likely get what he wants because Russia and US will decide on a solution. https://t.co/tInt82r5Sp — Christian Turner (@CombatChris1) February 16, 2021

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