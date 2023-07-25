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اجتماع افتراضي لـ "التعاون الاسلامي" لبحث الاساءة للقرآن

تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 07:31
وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون الإثنين المقبل افتراضيا لبحث الإساءة للقرآن
وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون الإثنين المقبل افتراضيا لبحث الإساءة للقرآن

اعلنت ايران ان وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون الإثنين المقبل افتراضيا لبحث الإساءة للقرآن

يتبع
 

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