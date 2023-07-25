تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 07:31 وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون الإثنين المقبل افتراضيا لبحث الإساءة للقرآن اعلنت ايران ان وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون الإثنين المقبل افتراضيا لبحث الإساءة للقرآنيتبع © 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com) اقرأ ايضاً الأحدثترند اجتماع افتراضي لـ "التعاون الاسلامي" لبحث الاساءة للقرآن اردوغان قريبا في العراق.. ماذا سيبحث؟ وفاة 4 سوريين اختناقا في شاحنة تهريب النجمة العالمية ليزو تثير غضب الجمهور بعد شربها الخمر من حذائها على المسرح عباس يلتقي هنية في انقرة واردوغان يستضيفهما باجتماع مشترك Loading content ... مواضيع ممكن أن تعجبك الأحدثترند اجتماع افتراضي لـ "التعاون الاسلامي" لبحث الاساءة للقرآن اردوغان قريبا في العراق.. ماذا سيبحث؟ وفاة 4 سوريين اختناقا في شاحنة تهريب النجمة العالمية ليزو تثير غضب الجمهور بعد شربها الخمر من حذائها على المسرح عباس يلتقي هنية في انقرة واردوغان يستضيفهما باجتماع مشترك Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن