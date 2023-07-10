اجتماع اللجنة الاردنية الجزائرية المشتركة في عمان

تلتئم اللجنة الاردنية الجزائرية المشتركة في العاصمة الاردنية عمان غدا الثلاثاء وفق ما اكدت مصادر مطلعة لـ البوابة.

واشارت المعلومات الواردة ان الاجتماعات ستعقد على مدار يوم كامل برئاسة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون، وعن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.

وحسب التقارير فان الاجتماعات تسعى الى زيادة التبادل حجم التجاري بين البلدين والذي بلغ 197 مليون دولار امريكي خلال العام 2021 فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من هذا العام ما يقرب من 72 مليون دولار امريكي

كما سيتم بحث ملف التعليم والتعليم العالي وزيادة البعثات التعليمية بين البلدين بالاضافة الى الملف الطبي والصحي ورفع عدد الجزائريين الراغبين في العلاج بالمشتفيات الاردنية

ومؤخرا اعلنت عمان والجزائر عن تسيير 4 رحلات جوية مباشرة بين العاصمتين من قبل الملكية الأردنية والخطوط الجوية الجزائرية.