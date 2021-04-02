اجتماع جديد بشأن ملف إيران النووي الأسبوع المقبل في فيينا

اتفقت قوى دولية وإيران الجمعة على عقد محادثات الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي، بينما من المقرر أن يجري وسطاء “اتصالات منفصلة” مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين سيجتمعون في فيينا “ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق (الاتفاق) النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية”.

وأضاف أن الجهات المنسقة “ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة”.

وجاء الإعلان في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو جمع الدول الموقعة على اتفاق العام 2015، في ظل مساع لإقناع واشنطن بالانضمام مجددا إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاجتماع سينعقد الثلاثاء وأصر على أن الهدف هو “وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على (خطوات) رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية”.

وكتب على تويتر “لا اجتماع إيرانيا-أمريكيا. إنه غير ضروري”.

وتعهّد الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن الانضمام مجددا إلى الاتفاق شرط معاودة إيران احترام التزاماتها التي تخلّت عنها ردا على انسحاب ترامب.

لكن طهران تقول إن على واشنطن رفع العقوبات الدولية التي أعاد ترامب فرضها قبل قيامها بأي خطوات للعودة إلى المسار، بينما ترفض عقد أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي.

ووصف الدبلوماسي الرفيع في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي ترأّس المحادثات نظرا لدور المفوضية كجهة منسّقة، اجتماع الجمعة الافتراضي بـ”الإيجابي”، لكنه حذّر من أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لإعادة إحياء الاتفاق.

وقال عبر تويتر “أمامنا عمل أساسي من أجل الوصول إلى فرصة أساسية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”. (أ ف ب)