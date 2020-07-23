لجنة الدستور السورية تعقد اجتماعا ثالثا في جنيف الشهر المقبل

قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا أنه "تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، والنظام السوري" في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

اعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الخميس، إن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستنعقد في جنيف 24 أغسطس/ آب المقبل.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المبعوث الأممي في إفادته خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة السورية عقدت عبر دائرة تلفزيونية، إن "الخطط جارية الآن لعقد الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية بجنيف في 24 أغسطس".

وأعرب عن أمله "أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا".

وأشار بيدرسون، إلى أنه "تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، والنظام السوري".

من جهة أخرى، أبلغ بيدرسون أعضاء مجلس الأمن في إفادته، بـ"حدوث تقدم في التنسيق التركي الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد".

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء توقيع الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وفيما يتعلق بملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى النظام السوري، قال بيدرسون: "هذه قضية حقوق الإنسان، وتتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى".

ووجه المبعوث الأممي "نداءً إلى النظام، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين".

