اجتماع خليجي في السعودية لبحث عودة سوريا الى الجامعة العربية

تبحث دول مجلس التعاون الخليجي امكانية عودة سوريا الى الجامعة العربية، وذلك خلال اجتماع تشاوري من المقرر عقده في مدينة جدة السعودية الجمعة المقبل، وذلك بحسب ما اعلنته قطر الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان الدوحة تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور "اجتماع تشاوري" سيجري خلاله تبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

واضاف الأنصاري الذي كان يتحدث خلال إيجاز صحفي، إن الاردن ومصر والعراق ستشارك في الاجتماع الذي سيكون هدفه "التباحث حول الوضع في سوريا".

واكد دبلوماسي عربي في الخليج لوكالة الصحافة الفرنسية أن "القمة العربية ومشاركة سوريا فيها ستكون مطروحة" في الاجتماع الذي كان مقررا عقده في الأردن لكن تم تأجيله.

وقال الانصاري ان بلاده ستشارك في الاجتماع الذي قال انه ياتي في ظل "تطورات كثيرة" حصلت على صعيد الوضع في سوريا ووجهات النظر تجاه عودتها الى الجامعة.

واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سمثل قطر في الاجتماع، مضيفا ان دعوة وجهت إلى العراق والأردن ومصر باعتبارها "معنية في هذا الشأن".

وقالت بغداد من جهتها ان مسالة مشاركتها في الاجتماع قيد الدرس حاليًا، بحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية.

ويمثل اعتراض قطر خصوصا على عودة سوريا الى الجامعة العربية عقبة امام استعادة دمشق مقعدها في القمة.

وقال الانصاري أن موقف بلاده لم يتغيّر وأن أي تغيير سيكون رهنا بحصول إجماع عربي وبتحقيق "تطلعات الشعب السوري".

وكانت وكالة انباء رويترز الاحد قالت الاسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة ان السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الشهر المقبل.

ونسبت الوكالة الى مصدرين القول ان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا لتسليم الاسد الدعوة لحضور القمة التي من المقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر المقبل.