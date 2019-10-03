اجتماع دون نتائج بين ليبرمان ونتنياهو

انتهى اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان، الخميس، دون نتائج.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو قوله بعد الاجتماع: “لم يتم تحقيق انطلاقه”.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين كلف، الأسبوع الماضي، نتنياهو بتشكيل الحكومة في غضون مهلة لا تزيد عن 42 يوما.

وأخفق نتنياهو في مسعاه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب “أزرق أبيض” المعارض برئاسة بيني غانتس.

ويتعين على نتنياهو تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

ويمكن لنتنياهو تشكيل هكذا حكومة في حال عودة “إسرائيل بيتنا” للانضمام إلى ائتلاف “الليكود” الذي يضم أحزاب يمينية ودينية. ولكن ليبرمان يشترط موافقة الحكومة على مشروع قانون التجنيد الذي يلزم المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية أسوة بغيرهم من الإسرائيليين.

ولكن الأحزاب الدينية اليهودية تعتبر أن مهمة المتدينين هي دراسة التوراة.

وقالت القناة الإسرائيلية (12) إن لقاء نتنياهو وليبرمان، الخميس، استغرق أقل من ساعة.

وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة فإن الرئيس الإسرائيلي سيكلف غانتس بهذه المهمة وفي حال فشله ستعود الأمور إلى الكنيست الذي عليه تكليف أحد الأعضاء القادرين على تشكيل حكومة أو الذهاب إلى الانتخابات مجددا.

وخلال العام الجاري جرت عمليتين انتخابيتين في إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.