اجتماع طارئ للكنيست لمناقشة ثورةالفلاشا

يعقد الكنيست اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة احتجاجات يهود الفلاشا الذين يعانون من التمييز والعنصرية في المجتمع الاسرائيلي للبحث في ثورتهم على الوضع الحالي بعد ان اندلعت احتجاجات عنيفه في أعقاب مقتل أحد شبان الطائفة على يد الشرطة الاسرائيلية.

وقرر الكنيست عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة في أعقاب طلب أكثر من 25 عضو كنيست عقد اجتماع عاجل للكنيست في أعقاب الاحتجاجات الأثيوبية.

هذا وسيتم عقد جلسة الكنيست المقبلة اليوم تحت عنوان " الفشل القومي المتواصل في استيعاب اليهود الأثيوبيين ".

وقد اشتبك محتجون مع قوات الشرطة في أنحاء عدة من إسرائيل في أعقاب تشييع جثمان سلومون تيكا، البالغ من العمر 18 عاما، وهو شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية قُتل على يد شرطي خارج الخدمة.

فقد خرج الآلاف من المتظاهرين في عدد من المدن الإسرائيلية إلى الشوارع، ونظم بعضهم اعتصامات وأغلقوا الشوارع وأحرقوا الإطارات.

أشار بيان للشرطة الإسرائيلية إلى أن الشرطي يقول إنه كان يحاول التدخل في شجار نشب بين مجموعتين من الشباب. وبعد أن عرف نفسه، بدأ الشباب في قذفه بالحجارة، مما دفعه إلى إطلاق النار في اتجاههم، بعد "أن شعر أن حياته باتت مُهددة" بحسب البيان.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن شهود عيان للحادث قولهم إن بيان الشرطة كاذب وان الشرطي لم يتعرض لأي هجوم وقد تدخل بشكل همجي ومتكبر

كما ان الاجهزة الامنية لم تعتقل الجاني ووضعته فقط في الإقامة الجبرية في منزله بعد أن استجوبه المحققون بشأن القضية.

وفي الوقت نفسه، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأقلية الإثيوبية في إسرائيل تواجه "مشكلات" لكنه ناشد المحتجين التوقف عن إغلاق الطرق علما ان المشكلة ليست الاولى في الكيان

لكن ما هي مشكلات اليهود الإثيوبيين في إسرائيل؟

كان عشرات الآلاف اليهود الإثيوبيين الذين يعرفون باسم الفلاشا قد نقلوا إلى إسرائيل في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، لكنهم واجهوا ما يصفونه "بتمييز ممنهج"، وعنصرية، فضلاً عن الافتقار إلى التعاطف معهم في ما يواجهونه من صعوبات الحياة.

ويعيش أكثر من 144 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي في إسرائيل، وقد وصلوا هم أو أباؤهم في موجتين للهجرة الأولى عام 1984 في عملية اطلقت عليها اسم عملية "موسى" والثانية عام 1991 في عملية "سليمان" وأغلبهم كان قد وصل بحقيبة ملابسه فقط ودون معرفة باللغة العبرية محاولين الاندماج في المجتمع الجديد.

وتقول صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن نحو 4 سنوات مرت على تقرير إيمي بالمور المديرة العامة بوزارة العدل الإسرائيلية، وهو التقرير الذي طالب بإجراء إصلاحات رئيسية في أحوال الإسرائيليين من أصول إثيوبية.

وتأتي حادثة تيكا بعد 6 أشهر من مقتل يهودا بيادغا وهو شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي، يبلغ من العمر 24 عاما، وكان يعاني مرضا عقليا، وقد قتلته الشرطة بإطلاق النار عليه بعد أن هدد ضابطا بسكين حسب قول الشرطة وقد أدى مقتله لاندلاع مظاهرات في تل أبيب.

وفي مايو/أيار عام 2015 اندلعت مظاهرات بسبب قيام شرطيين أثنين بضرب جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي وقد سجلت الحادثة بالفيديو وانتشرت على نطاق واسع.

ويقول والد تيكا في نعي ابنه: "هل نحن مختلفون لهذه الدرجة؟ نحن نحترم القوانين والعادات، فلماذا لا يحترموننا؟ نحن نعيش معا، يكفي ما حدث، دعونا نعيش في سلام".