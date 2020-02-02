اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث "صفقة القرن"

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الإثنين، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المنظمة أن الاجتماع الوزاري الطارئ، سينعقد في مقر المنظمة بمدينة جدّة السعودية.

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر "ينعقد غدا الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، بمقر الأمانة العامة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار

