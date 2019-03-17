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اجتماع عسكري ثلاثي في دمشق.. والحرس الثوري: "شكلنا 200 ألف مقاتل"

اجتماع عسكري ثلاثي في دمشق.. والحرس الثوري: "شكلنا 200 ألف مقاتل"
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