اجتماع عمان يؤكد على ضرورة عودة اللاجئين وخروج القوات الاجنبية من سورية

انتهى في عمان، اجتماع وزراء خارجية الاردن ومصر والسعودية وسورية والعراق لبحث الازمة السورية وعودتها الى الجامعه العربية بالتاكيد على وحدة سورية والتوصل الى حل سياسي ينهي ازمتها، واتفق الوزراء على تواصل المحادثات وفق جدولٍ زمنيٍ يبحث الاوضاع الامنية والسياسية والانسانية

وقال البيان الختامي ان اجتماع عمان جاء استكمالا للاجتماع التشاوري الذي عقد في السعودية ، حيث اكد المجتمعون على "أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها"

واشار البيان الى ان الحل في سورية يساهم في "القضاء على الارهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها"

واتفق المجتمعون على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع “كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:

الوضع الإنساني

الوضع الأمني

الوضع السياسي

واتفق الوزراء على ما يلي: