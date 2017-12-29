اجتماع قريب بين عباس وهنية بالقاهرة لبحث المصالحة

اللقاء يأتي ضمن محاولات التغلب على صعوبات تنفيذ اتفاق المصالحة

قالت صحيفة إسرائيلية الجمعة إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية توافقا "مبدئيا" على الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة.



وتنقل صحيفة يديعوت أحرنوت في موقعها الإلكتروني عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها، إن اللقاء يأتي ضمن "محاولات التغلب على صعوبات تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح"، دون أن تحدد موعد اللقاء.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد التقى الأربعاء بعدد من المسؤولين المصريين، وناقش معهم ملف المصالحة الذي ترعاه القاهرة، وقال إنه استعرض معهم "العقبات والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق"، مؤكدا "ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذه نصا وروحا".



وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الوفد الأمني المصري المكلف بمتابعة ملف المصالحة، سيعود إلى غزة قريبا لمتابعة مواكبة تسلم حكومة التوافق الفلسطينية مهامها في القطاع.