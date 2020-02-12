اجتماع لدائني لبنان للبحث عن حلول السداد

نظم مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، "مجموعة نقاش غير رسمية" مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد.

وقال بيان صادر عن شركتي جريلوك كابيتال ومانجارت أدفيسورز اللتين شاركتا في الاجتماع إن المجموعة "ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان. "هذه المجموعة ستسهل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية".

ولبنان إحدى أكبر دول العالم المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 بالمئة. وتتعرض حكومة لبنان الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين ويتعين عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس آذار.