اجتماع لمجلس حقوق الانسان و "الصحة" تدعو إلى هدنة إنسانية

ذكر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل بشأن "الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قصف قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

مجلس حقوق الانسان

ذكر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس 20 أيار – مايو 2021 أنه سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل بشأن "الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية"

وقال في بيان "تنعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب رسمي قدمته في وقت متأخر أمس كل من باكستان، بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين".

هدنة انسانية

في الاثناء دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قصف قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة “إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة”.

يذكر أن التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اكتسبت قوة دافعة، اليوم الخميس، بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التهدئة، لكن إسرائيل واصلت قصف غزة واستأنفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق الصواريخ بعد توقف قصير.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 250 شهيدا بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 29 شهيدا.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في شمال وغرب قطاع غزة في اليوم الحادي عشر منذ بدء العدوان.