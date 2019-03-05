اجتماع مغلق بين سلمان ولافروف

وصل الوزير الروسي، إلى العربية السعودية يوم أمس قادما من قطر

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعقد معه لقاء مغلقا لم ترشح عنه أي أنباء بعد.

ومن المفترض ان يناقش الوزير الروسي الوضع في الشمال السوري بعد الانسحاب الاميركي وسبل حل الازمة السورية بالطريقة السلمية الى جانب الانتقال السياسي في هذا البلد بالاضافة الى عملية السلام في الشرق الاوسط

ووصل الوزير الروسي، إلى العربية السعودية يوم أمس قادما من قطر، في إطار جولة تشمل بعض دول الخليج.

والتقى لافروف في السعودية مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ومن الرياض سيتوجه لافروف إلى الكويت استمرارا لجولته الخليجية.

#الرياض | وزير الخارجية #إبراهيم_العساف يستقبل وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير

. pic.twitter.com/LfXMMrT2Gi — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) ٥ مارس ٢٠١٩