اجتماع مهم في دمشق تزامنا مع المناورات الاسرائيلية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، عن لقاء مهم قد يعقد في العاصمة السورية دمشق خلال اليومين المقبلين يجمع قادة من إيران والعراق ولبنان وسوريا.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني نقلا عن مصادر خاصة أن "لقاء هاما جدا سيعقد في دمشق خلال اليومين المقبلين بين قادة المقاومة من إيران والعراق ولبنان وسوريا".

وبحسب المصادر، سيتمحور اللقاء حول المستجدات الطارئة في المنطقة، وذلك بالتزامن مع انطلاق المناورة الإسرائيلية الأضخم.

وأشارت المصادر أن "مجموعة قرارات هامة مرتبطة بالوضعين السوري واللبناني ستتخذ، ومن ضمنها تشكيل غرفة عمليات موحدة لمتابعة كل المستجدات في المنطقة".

ويستعد الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورة عسكرية كبيرة وفريدة من نوعها، لمحاكاة مواجهة خطيرة تشمل إطلاق صواريخ تزن أطنانا من المتفجرات على إسرائيل.