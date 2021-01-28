اجتماع وزاري في الجامعة العربية بطلب اردني مصري

تقدمت الأردن ومصر بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في فبراير المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

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موقف عربي موحد

وأوضح السفير حسام زكي أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا يحقق الحماية للامن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التاكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف زكي أن:

الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول الأعضاء لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبراير المقبل.

وقالت المذكرتان إنه في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية، فقد قام كل من الأردن ومصر بإجراء اتصالات مع الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية للتشاور حول أهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم ما يجمع الدول العربية من نقاط التقاء وتحييد أي نقاط للخلاف.

وأضاف الأمين العام المساعد ان الامانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول الاعضاء لابلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبرايرالمقبل .



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