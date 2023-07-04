اجتياح جنين.. السعودية والجامعة العربية تدينان اسرائيل، والمانيا وبريطانيا تدعمانها

دانت السعودية والجامعة العربية الثلاثاء، العدوان المتواصل الذي تشنه اسرائيل على مدينة جنين ومخيمها، فيما اعلنت المانيا وبريطانيا دعمهما ما قالتا انه "حق" الدولة العبرية في "الدفاع عن نفسها".

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، سقوط شهيد اخر في جنين، ما يرفع الى 11 عدد الشهداء في المدينة ومخيمها حيث يشن الجيش الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية هي الاوسع منذ عشرين عاما.

كما خلف العدوان حتى الان اكثر من 100 جريح بينهم 20 في حال الخطر.

واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة وادانتها واستنكارها العدوان الاسرائيلي على جنين.

واعتبر البيان ما تقوم به اسرائيل انتهاكا خطيرا، معربا عن التعازي لاسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

كما دانت جامعة الدول العربية بشدة العدوان الاسرائيلي على جنين، محملة في بيان اصدرته امانتها العامة الدولة العبرية المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها التي ترقى الى جرائم حرب وتمثل انتهاكا للمواثيق والقرارات الدولية.

واعتبر البيان ان السلوك العدواني الاسرائيلي يقوض محاولات احياء مسار السلام، محذرة كذلك من تداعياته الخطيرة على الامن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الامانة العامة للجامعة في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الامن الى تحمل مسؤلياتهم في الوقف الفور للعدوان الاسرائيل وحماية الفلسطينيين.

"حق الدفاع عن النفس"

وعلى النقيض، اصطفت ألمانيا الثلاثاء، الى جانب اسرائيل التي قالت ان لها "الحقّ بالدفاع عن نفسها".

وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية ان برلين تتابع بقلق الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلّة، مؤكدا أنّ "لإسرائيل، ككلّ دولة، الحقّ في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب"

لكن البيان دعا اسرائيل الى "احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي" في غمرة عمليتها التي تشنها في جنين.

وفي موقف مماثل، كرّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء، دعمه "لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم بيت عائلة فلسطينية في مخيم جنين وتصوّب أسلحتها تجاه النساء والأطفال خلال اعتقالها أحد الشبان pic.twitter.com/GiirT7kt9r — TRT عربي (@TRTArabi) July 4, 2023

لكن سوناك حضّ الجيش الإسرائيلي على "ضبط النفس" وحماية المدنيين، داعيا كافة الاطراف على تجنّب المزيد من التصعيد.

وكان البيت الأبيض قال الاثنين انه يراقب الوضع، مع تاكيده دعمه ما قال انه حقّ اسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة تقييم بمشاركة كبار القادة العسكريين الثلاثاء، ان العملية التي يشنها الجيش نجحت في تدمير البنى التحتية للمسلحين في جنين ومنعت العديد من العمليات التي كانت ستستهدف اسرائيليين.

وأضاف نتنياهو بحسب بيان لمكتبه، ان الجيش يواصل الان هذه المهمة، متوعدا بان لا تكون العملية الواسعة التي يشنها في جنين هي الاخيرة.

وقال ان اسرائيل ستواصل عمليتها في جنين "طالما كان ذلك ضروريا"، وذلك حتى لا تعود المدينة "ملجأ للإرهاب".