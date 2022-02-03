اجراءات جديدة للمسافرين والقادمين إلى السعودية .. تفاصيل

قررت السلطات السعودية، اتخاذ اجراءات جديدة، في ظل بمجابهة جائحة كورونا، والمتغيرات المستمرة للوضع الوبائي محليا وعاليما، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وصرّح المصدرالسعودي المسؤول، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ثالثاً: يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1- (سبعة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2- (عشرة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.