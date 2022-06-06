اجنحة ملكية وغرف 5 نجوم من البداد كابيتال لضيوف بيت الله الحرام

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "البداد كابيتال" زايد البداد، عن انتهاء "البداد للمناسك" القابضة، التابعة لـ"المجموعة" من توريد القاعات المتنقلة لخدمة الحجاج في المملكة العربية السعودية لموسم 2022 بمساحة مليون متر مربع توزعت بين القاعات المتنقلة .

خدمة 400 الف حاج



وستوفر هذه القاعات الخدمة لأكثر من 400 ألف حاج بمساحة تتجاوز 890 ألف متر مربع، إضافة إلى إقامة 600 جناح ملكي 5 نجوم في منطقة عرفة بمساحة 36 ألف متر مربع، وقاعة للمصلين بالأجنحة الملكية مكونة من طابقين بمساحة 4200 متر مربع وقاعة ضخمة لاستقبال ضيوف المشاعر بمساحة 4500 متر مربع، فضلاً عن مشفى طوارئ في منطقة عرفة مزود بأحدث الأنظمة الطبية بمساحة 1600 متر مربع ومكاتب للموظفين.

وأشار البداد في تصريحات صحفية إلى أن جميع هذه المساحات تم تجهيزها بخبرات وصناعة إماراتية بنسبة 100%، انطلاقاً من مصانع شركات "البداد" بـ"مجمع الصناعات الوطنية" في دبي، فيما قام بعمليات التركيب والإشراف طاقم سعودي من المهندسين والخبراء، مؤكداً التزام "البداد للمناسك "، بتجهيز القاعات بأحدث انظمة التكييف بقدرة 125 ألف طن وأرضيات مقاومة للبكتيريا إلى جانب المفروشات الداخلية من سجاد وأثاث وأنظمة إضاءة بالإضافة إلى دورات المياه المجهزة بالكامل، وفق معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات ومعايير الأمن والسلامة وفق المواصفات واعتمادات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن "البداد كابيتال" نفذت 80 مشروعاً في المملكة العربية السعودية، من بينها المعرض العسكري، ومعرض السيارات إضافة إلى موسم جدة، كما قامت بإنشاء كافة القاعات الخاصة باللوجستيات والخدمات المساندة لنهائي كأس العرب لكرة القدم الذي أقيم في دولة قطر. فيما أنجزت 23 مشروعاً في الحدث العالمي "اكسبو2020 دبي" تضمنت مظلات وقاعات لوجستية ومراكز فحص "كوفيد-19"، إضافة إلى أكثر 30 مشروعاً متفرقاً في أنحاء الدولة بقطاع القاعات الثابتة والمتنقلة وأعمال المباني الجاهزة والمظلات والخيام.