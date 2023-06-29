احباط تهريب اضاحي فاسدة الى جدة

نجحت أمانة محافظة جدة السعودية من احباط عملية تهريب 108 ذبائح فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي؛ وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل جدة

وقالت الامانة ان فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لبلدية بريمان تمكنت من احباط التهريب عبر منفذيْ هدى الشام وطريق مكة القديم، حيث تَمَكّنت خلال أول أيام العيد، من ضبط ومصادرة 96 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة منفذ هدى الشام، حيث احتجزت مركبات كانت تقل اللحوم، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، وذلك بعد تفتيش نحو 1860 مركبة.

كما تَمَكنت الفِرَق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم الفرعية، من ضبط 20 ذبيحة وحجز مركبة عبر نقطة تفتيش طريق مكة القديم بعد تفتيش 1000 مركبة.

وتتزايد الجهود الحكومية السعودية في الرقابة والتفتيش لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.

وتؤكد السلطات السعودية أنه يتم توزيع الأضاحي والهدي على المحتاجين داخل وخارج المملكة، حيث يتم تجميد اللحوم ونقلها على مدار العام إلى دول فيها جاليات مسلمة تحتاج إلى الدعم مثل أقلية الروهينغا في بورما والدول الافريقية

والعام الماضي اعلن المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)، الدكتور فريد فلمبان، إن أعداد نسك الهدي والأضاحي إضافة إلى الصدقة والفدية والعقيقة، لآخر موسم اعتيادي (موسم حج 1440هـ) تجاوزت الـ940 ألف ذبيحة.