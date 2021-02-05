احباط عملية بيع فتاتين عراقيتين

اعتقلت الاجهزة الامنية العراقية أحد الأشخاص أثناء سعية لبيع فتاتين في العاصمة بغداد.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان صادر عن مديرية، مكافحة إجرام بغداد، إن أحد المصادر السرية التابع لمكتب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر قد أبلغ السلطات المختصة بشأن شخص يتاجر بالفتيات في حي الكرخ.

بعد التدقيق في تلك المعلومات جرى التأكد من المشتبه كان يسعى إلى بيع فتاتين مقابل مبلغ مادي قدره 60 ألف دولار.



وأوضح البيان، أنه "تم توثيق المعلومات بالتصوير، وقرر قاضي التحقيق إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود متلبسا بالجريمة"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012".

وتصاعدت جرائم الإتجار بالبشر في العراق في العقد الأخير والتي غالباً ما تكون ضحاياه من الأطفال والنساء. ويعزو مختصون أسباب ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر، وغياب التشريعات الصارمة فضلاً عن ضعف الوضع الأمني بشكل عام.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت في وقت سابق رجلاً وزوجته أثناء محاولتهما بيع طفلهما البالغ من العمر خمس سنوات في أحد الأحياء المشهورة في العاصمة بغداد، بمبلغ 7 آلاف دولار.

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