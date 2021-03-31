احباط محاولة انقلاب عسكري في دولة افريقية

أوقف عسكريون في النيجر إثر “محاولة انقلاب”، ليل الثلاثاء الأربعاء، و”الوضع تحت السيطرة”، وأفاد شهود عيان في النيجر بسماع إطلاق نار كثيف بالاسلحة الخفيفة والثقيلة قرب مقر الرئاسة بالعاصمة نيامي.

هجوم على قصر الرئاسة

وأوضح شهود في حي بلاتو, حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها, أن إطلاق النيران استمر نصف ساعة، قبل أن يتوقف.

وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها أنه “حوالى الساعة 3,00 (02,00 ت ج) سمعنا إطلاق نار بالاسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل ان يتوقف ثم تبعه إطلاق نار بالاسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا”.

وقال شاهد آخر إن “النيران استمرت حوالى 20 دقيقة”.

اعتقال المنفذين

وقال المصدر “وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب. لم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي”. وأكد أن الوضع بات “تحت السيطرة”.