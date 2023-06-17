احباط محاولة لاغتيال ماكرون

كشفت تقارير فرنسية عن احباط محاولة لاغتيال الرئيس إيمانويل ماكرون كان ناشطا وصف بـ المتطرف بصدد تنفيذها ، واشارت التقارير الى ان المتهم يقبع في السجن ويخضع لتحقيقات مكثفة

ووفق صحيفة Parisien الفرنسية، اليوم السبت فان المحاولة وقعت في 27 أبريل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم دو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لإلغاء الرق في البلاد.

واشارت الى ان انتشار خبر مشاركة الرئيس ماكرون في الفعالية شجعت على ما يبدو للمعارضين له للتخطيط للمحاولة حيث تجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون ، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد. وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني وقد تصدت لهم قوات الدرك واطللقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وتضيف الصحيفة انه وبعد انتهاء الحدث أطلق ناشط يساري عشريني قنبلة دخانية على المروحية أثناء مغادرة ماكرون لها وفي التحقيق اتضحت هوية الجاني وتم احتجازه في منزله ووضعه رهن الاعتقال.

وتم توجيه له 3 تهم :

محاولة تدمير مروحية تابعة لقوات الدرك،

محاولة اغتيال رجال الأمن الذين كانوا بداخلها،

محاولة اغتيال رئيس الدولة.

واقر المتهم بفعلته وقال إنه يريد أن يجعل ماكرون يفهم بهذه الطريقة أن سكان البلاد لا يوافقون على سياسته.