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احباط هجوم جوي حوثي على السعودية

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 10:02
العدوان لم يتسبب في إصابات أو خسائر.
العدوان لم يتسبب في إصابات أو خسائر.

احبطت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن هجوم صاروخي حوثي على الاراضي السعودية صباح الثلاثاء وفق ما افادت قوات التحالف العربي 

واعلنت تلك القوات انه تم اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها مما أسفر عن تناثر شظايا في محيط المطار.

العدوان لم يتسبب في إصابات أو خسائر.

ويقع مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن

عدوان متواصل على مطار ابها المدني 

ويوم الأحد اعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن شنها رابع هجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الجديد على المطار السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز "صماد 3" و"قاصف 2k"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

سبق أن أعلن كلا الطرفين عن شن الحوثيين هجمات على مطار أبها بطائرات مسيرة أمس السبت والجمعة والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.

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