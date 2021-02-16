احباط هجوم جوي حوثي على السعودية

احبطت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن هجوم صاروخي حوثي على الاراضي السعودية صباح الثلاثاء وفق ما افادت قوات التحالف العربي
واعلنت تلك القوات انه تم اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها مما أسفر عن تناثر شظايا في محيط المطار.
ويقع مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن
بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.— العميد يحيى سريع (@army21ye) February 15, 2021
تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني.
عدوان متواصل على مطار ابها المدني
ويوم الأحد اعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن شنها رابع هجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.
وكتب المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الجديد على المطار السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز "صماد 3" و"قاصف 2k"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".
وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.
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