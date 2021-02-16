احباط هجوم جوي حوثي على السعودية

احبطت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن هجوم صاروخي حوثي على الاراضي السعودية صباح الثلاثاء وفق ما افادت قوات التحالف العربي

واعلنت تلك القوات انه تم اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها مما أسفر عن تناثر شظايا في محيط المطار.

العدوان لم يتسبب في إصابات أو خسائر.

ويقع مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن

بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.

تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 15, 2021

عدوان متواصل على مطار ابها المدني

ويوم الأحد اعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن شنها رابع هجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الجديد على المطار السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز "صماد 3" و"قاصف 2k"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

سبق أن أعلن كلا الطرفين عن شن الحوثيين هجمات على مطار أبها بطائرات مسيرة أمس السبت والجمعة والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.

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