احتجاجات باراغواي المناهضة للحكومة تتحول إلى أعمال شغب

تحولت الاحتجاجات ضد الحكومة في باراغواي إلى أعمال شغب يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة “ايه بي سي”، أنه بعدما بدأت المظاهرات ضد الفساد ونقص الأدوية خلال جائحة فيروس كورونا بشكل سلمي، ألقى مهاجمون الحجارة على الشرطة في وسط العاصمة أسونسيون.

وأطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على المتظاهرين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن النظام الصحي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على وشك الانهيار.

واضطرت الحكومة مؤخراً إلى الاعتراف بوجود نقص في الأدوية لعلاج مرضى كوفيد19- وأن جميع أسرة العناية المركزة تقريباً في المستشفيات العامة كانت ممتلئة.

واستقال وزير الصحة خوليو مازوليني تحت ضغط شعبي.

وحتى الآن، سجلت باراغواي نحو 165 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتوفي أكثر من 3200 مريض بسبب كوفيد19- .

يذكر أن عدد سكان باراغواي يبلغ نحو سبعة ملايين نسمة، وغالباً ما تكون البنية التحتية للرعاية الصحية فقيرة، خاصة في المناطق الريفية. (د ب أ)