احتجاجات عارمة في الأحواز العربية ضد الاحتلال الايراني

انطلقت مساء يوم الأحد احتجاجت واسعة في إقليم الأحواز جنوب إيران، عقب وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري.
وشهدت مدينتي الأحواز وكوت عبد الله انطلاق مظاهرات مسائية لعرب الأحواز ضد نظام الاحتلال الايراني
الأحواز الآن ..— رياض الودعان🇸🇦 (@r_alwadaan) November 11, 2019
الأحواز تنتفض ضد ملالي إيران ..#الاحواز_ینتفض #الاحواز_عربيه pic.twitter.com/Axe2pyEaEg
وأمام منزل الشاعر الراحل حسن الحيدري، في مدينة الأحواز، تجمع عدد كبير من الأحوازيين ردووا اهازيج ضد النظام الإيراني، وفي مدينة كوت عبد الله خرج عشرات المحتجين واغلقوا الطريق الواصل إلى مدينة الأحواز.
تم قتل الشاعر الكبير حسن الحيدري بعد خروجه من السجن به جلطه دماغيه من التسمم من قبل اليرانين عند ما كان في السجن pic.twitter.com/QNQPusbqmq— مراضي الكعبي (@MmCFw6TLyBtrFTG) November 10, 2019
وتؤكد أسرة الحيدري إنها تشك في أنه توفي بالسم، إذ فارق الحياة بعدما عاد من مقر المخابرات، التي دأبت على استدعائه للضغط عليه بالتوقف عن إلقاء الأشعار الثورية.
السلطات الإيرانية تعتقل مشجع اسمه سعيد باوي يوم السبت— النـايـف (@alnaif_969) November 10, 2019
على خلفية إطلاقه يوم الأثنين الماضي شعار:
عاش العرب ، أنا العربي، أنت العربي، الأحواز عربي اثناء تشجيعة لفريقة فولاذ .. في مباراة كرة قدم
ويعد سعيد من أشهر مشجعي فريق فولاذ الاحوازي لكرة القدم.
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ويكافح عرب الأحواز للاستقلال عن إيران، التي تستخرج خمسة وثمانين بالمئة من النفظ وثلاثة وسبعون بالمئة من الغاز المصدر إلى الخارج من الأحواز.
جمهورى اسلامى را در آتش خشمتان بسوزانيد#خيزش_اهواز#الاحواز_ينتفض#الشعب_يريد_إسقاط_النظام https://t.co/l0nGCTcoX4— Siyamak.Saboori (@SiyamakSaboori) November 11, 2019
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