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احتجاجات عارمة في الأحواز العربية ضد الاحتلال الايراني

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:46
تؤكد أسرة الحيدري إنها تشك في أنه توفي بالسم
تؤكد أسرة الحيدري إنها تشك في أنه توفي بالسم

انطلقت مساء يوم الأحد احتجاجت واسعة في إقليم الأحواز جنوب إيران، عقب وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري.

وشهدت مدينتي الأحواز وكوت عبد الله انطلاق مظاهرات مسائية لعرب الأحواز ضد نظام الاحتلال الايراني 

وأمام منزل الشاعر الراحل حسن الحيدري، في مدينة الأحواز، تجمع عدد كبير من الأحوازيين ردووا اهازيج ضد النظام الإيراني، وفي مدينة كوت عبد الله خرج عشرات المحتجين واغلقوا الطريق الواصل إلى مدينة الأحواز.

وتؤكد أسرة الحيدري إنها تشك في أنه توفي بالسم، إذ فارق الحياة بعدما عاد من مقر المخابرات، التي دأبت على استدعائه للضغط عليه بالتوقف عن إلقاء الأشعار الثورية.

ويكافح عرب الأحواز للاستقلال عن إيران، التي تستخرج خمسة وثمانين بالمئة من النفظ وثلاثة وسبعون بالمئة من الغاز المصدر  إلى الخارج من الأحواز.

 


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