احتجاجات غاضبة في تعز اليمنية وقوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين

فتحت قوات الامن اليمنية النار على الاف المتظاهرين الغاضبين الذين نزلوا الى شوارع مدينة تعز جنوبي البلاد للتنديد بالفساد وتردي الاوضاع المعيشية، ما ادى الى اصابة خمسة محتجين على الاقل.

وجاءت الاحتجاجات التي وصفت بانها الاضخم والأعنف ​​​​​​منذ أسبوعين للتنديد بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

#تعز

متظاهرون غاضبون يمزقون صورة الرئيس هادي في شارع جمال،

و يغلقون شوارع المدينة بالاطارات المحترقة.

تنديد بالانهيار الاقتصادي. pic.twitter.com/yeMfqrfmiH — طه صالح✪ (@taha_saleh_taiz) September 27, 2021

ومزق المتظاهرون صورة للرئيس عبد ربه منصور هادي ورددوا شعارات ضد الحكومة وقيادة محافظة تعز، كما أغلقوا عدة شوارع رئيسية وفرعية في المدينة أبرزها شارع جمال وادي القاضي وحوض الأشراف والثورة ودوار سنان ومنعوا حركة المرور في تلك الشوارع بعد إضرام النار في إطارات مطاطية.

وتمكنت قوات الامن من اعادة فتح الشوارع عقب إغلاقها من قبل المحتجين، فيما قالت مصادر ان احد المتظاهرين أصيب إصابة حرجة إثر طلق ناري استقر بصدره أثناء الاحتجاجات.

وأكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز التزامها التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير، محذرة من استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة.

وحذرت اللجنة من أي استغلال لأوجاع المواطنين والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري خدمة لأعداء تعز واليمن وللأجندة الفوضوية التي ما فتئت تتربص بالمدينة جراء مواقفها الوطنية المشهودة، وصمودها منذ ما يزيد عن سبع سنوات.

وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون أبدا وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.