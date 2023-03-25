احتجاجات في اسرائيل وتحذيرات امنية من الانقسام

هاجمت الشرطة الإسرائيلية مستخدمة خراطيم المياه لتفرقة نحو ربع مليون محتج ضد خطط حكومة رئيس الوزراء ‎بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي في مدينة ‎تل أبيب واعلنت عن اعتقالات في صفوفهم فيما حذرت تقارير امنية من انقسام كبير وشرخ قاتل سيصيب اسرائيل بسبب سياسة نتنياهو

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم السبت سبعة متظاهرين خلال احتجاجات الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية إلى إقراره.

#Israel, mass marches against judicial reform - police disperse protesters with water cannons#TelAviv is again restless today, mass rallies were held in the city against the judicial reform proposed by the country's authorities. pic.twitter.com/aF7NHi3FXZ — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 25, 2023

في الاثناء حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي يمثل خطرا مباشرا على أمن اسرائيل

وتظاهر اكثر من ربع مليون اسرائيلي قبيل تصويت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

وطال الانقسام صفوف القوات المسلحة الاسرائيلية من الطيارين والاحتياطيين والنظاميين وقال غالانت في بيان "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

Huge: As Israel enters 12th week of protests w/hundreds of thousands of protesters again taking to streets against Netanyahu’s judicial coup, four members of his Likud, including his Defense Minister call to freeze legislation-now he is without a majority! pic.twitter.com/RyMAvpNMDd — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 25, 2023

ووصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخل نتنياهو في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وسيصوت اعضاء الكنيست على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، حيث أدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت

وقال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب". مبديا اصراره على التعديل "الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.