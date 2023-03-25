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احتجاجات في اسرائيل وتحذيرات امنية من الانقسام

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 08:17
نتنياهو يصر على تعديل النظام القضائي لحماية نفسه من تهم الفساد
نتنياهو يصر على تعديل النظام القضائي لحماية نفسه من تهم الفساد

هاجمت الشرطة الإسرائيلية مستخدمة خراطيم المياه لتفرقة نحو ربع مليون محتج  ضد خطط حكومة رئيس الوزراء ‎بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي في مدينة ‎تل أبيب واعلنت عن اعتقالات في صفوفهم فيما حذرت تقارير امنية من انقسام كبير وشرخ قاتل سيصيب اسرائيل بسبب سياسة نتنياهو 

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وقالت مصادر اعلامية عبرية ان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم السبت سبعة متظاهرين خلال احتجاجات الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية إلى إقراره.

 

 

في الاثناء حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي يمثل خطرا مباشرا على أمن  اسرائيل

وتظاهر اكثر من ربع مليون اسرائيلي قبيل تصويت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. 

وطال الانقسام صفوف القوات المسلحة الاسرائيلية من الطيارين والاحتياطيين والنظاميين وقال غالانت في بيان "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

 

 

ووصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخل نتنياهو في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

 

وسيصوت اعضاء الكنيست على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، حيث أدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت

وقال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب". مبديا اصراره على التعديل  "الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.


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