  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. احتجاجات في سوكنة بعد مقتل شاب على يد ميليشيات حفتر

احتجاجات في سوكنة بعد مقتل شاب على يد ميليشيات حفتر

منشور 21 أيّار / مايو 2021 - 11:49
حفتر
حفتر

 أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة  أن أفراد السرية 77 التابعة لكتيبة 128 التابعة لقوات حفتر ، قد قامو بقتل أحد شباب منطقة سوكنة الواقعة وسط ليبيا قرب مدينة الجفرة .

وأضاف دراه أن الشاب ينتمي لقبيلة الجماعات، وقد تم قتله أمام مقهى في المدينة، بعد تفريغ مخزن كامل من الرصاص في جسده .

وتابع دراه أن حالة من الاستنكار والاحتقان تسود المنطقة عقب هذه الجريمة، تلتها تجمعات واحتجاجات من الأهالي في المنطقة التي تخضع تحت سيطرة حفتر، التي ينتشر بها المرتزقة الأجانب .

وتشهد مدن ومناطق الجفرة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ظل غياب الأمن وانتشار المرتزقة الاجانب وخاصة الفاغنر وانتشارا واسعا للطائرات الحربية والعسكرية والارتال المسلحة . (القدس العربي)

كلمات دالة:خفتر

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...