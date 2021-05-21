احتجاجات في سوكنة بعد مقتل شاب على يد ميليشيات حفتر

أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة أن أفراد السرية 77 التابعة لكتيبة 128 التابعة لقوات حفتر ، قد قامو بقتل أحد شباب منطقة سوكنة الواقعة وسط ليبيا قرب مدينة الجفرة .

وأضاف دراه أن الشاب ينتمي لقبيلة الجماعات، وقد تم قتله أمام مقهى في المدينة، بعد تفريغ مخزن كامل من الرصاص في جسده .

وتابع دراه أن حالة من الاستنكار والاحتقان تسود المنطقة عقب هذه الجريمة، تلتها تجمعات واحتجاجات من الأهالي في المنطقة التي تخضع تحت سيطرة حفتر، التي ينتشر بها المرتزقة الأجانب .

وتشهد مدن ومناطق الجفرة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ظل غياب الأمن وانتشار المرتزقة الاجانب وخاصة الفاغنر وانتشارا واسعا للطائرات الحربية والعسكرية والارتال المسلحة . (القدس العربي)