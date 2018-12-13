احتجاجات في مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا

مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا

شهدت مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا احتجاجات، أمس الأربعاء، منع خلالها التجار الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا.

وأفاد مسؤولون في المدينة الحدودية بأن عددا من التجار المحتجين منعوا الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع التونسية من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا، وذلك على خلفية تأزم الأوضاع في المعبر الحدودي.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية منع الجانب الليبي بمعبر "رأس جدير" التونسيين من التزود بالبنزين.

ويشار إلى أن السلطات الليبية بالمعبر الحدودي "رأس جدير" قد اتخذت قرارا أحادي الجانب، بمنع مرور و احتجاز السيارات التونسية المعدة للتجارة البينية بين تونس و ليبيا.

هذا ويشهد معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا احتجاجات من حين لآخر تؤدي إلى تعطيل حركة مرور المسافرين والتجار.