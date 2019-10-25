احتجاجات اللبنانيين في يومها التاسع وزعيم حزب الله يخاطبهم

يواصل اللبنانيون اليوم الجمعة احتجاجاتهم التي انطلقت منذ 9 أيام تنديدا بسوء الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

وأعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سيتحدث في كلمة سيلقيها عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، عن التطورات الداخلية في البلاد.

وفي حين يصر المحتجون على المرابطة في الساحات من الشمال إلى الجنوب، لاسيما في طرابلس وذوق مصبح وجل الديب ووسط بيروت وصيدا وصور والبقاع وغيرها من المناطق، قطعت اليوم معظم الطرقات في عموم البلاد، وأفادت غرفة التحكم المروري بأن القوى الأمنية أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بالأسلاك الشائكة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتحدث مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن "بدء العد العكسي لإنهاء حال الفوضى بحيث سيتم فتح كل الطرقات، ليكون الاثنين المقبل يوم عمل طبيعيا في كل المؤسسات الرسمية والخاصة وفي المصارف والبلد عموما".

وقال رئيس جمعية المصارف سليم صفير لـ"رويترز" "إن العمليات المصرفية ستستأنف بأقصى طاقة فور انتهاء الأزمة السياسية في لبنان".

سياسيا، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر قولها، إن رئيس الحكومة سعد الحريري "أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري وقيادة "حزب الله" استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل أي استقالة، وإلا فهو لا يمانع تعديلا وزاريا كبيرا".

وأضافت المصادر أنه "يبدو أن حزب الله، والتيار الوطني الحر يرفضان أي تعديل يستهدف وزير الخارجية جبران باسيل".

ومن المرتقب أن يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حسب ما أفادت قناة "المنار"، في الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة في كلمة يتناول فيها آخر التطورات الداخلية، بعد مرور 9 أيام على الاحتجاجات، وذلك بعد قرابة أسبوع على خطابه الذي أكد فيه أن لا استقالة للحكومة كما يطالب المحتجون.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا المحتجين في كلمة له أمس الخميس، إلى الحوار المباشر معه، مشددا على أن الورقة الإصلاحية التي اقترحتها الحكومة الاثنين هي الخطوة الأولى لإنقاذ البلاد من الانهيار.