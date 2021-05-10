احتجاجات وأعمال حرق قرب القنصلية الإيرانية بكربلاء

اندلعت احتجاجات، مساء الأحد، تخللها "أعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد ساعات من مقتل ناشط مدني في المدينة.

وقالت مواقع محلية؛ إن "العشرات نظموا احتجاجات امام القنصلية الإيرانية في كربلاء، وتم حرق كرفانات الحماية خارج القنصلية".

وأشارت إلى أن قوات الشغب قاموا بتفريق المحتجين الذي خرجوا احتجاجا على اغتيال ناشط مدني في كربلاء، إيهاب الوزني.

وأدانت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المقدسة اغتيال الناشط، وقالت في بيان: "ندين في كربلاء المقدسة العمل الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في هذه المدينة المقدسة، ونقدم تعازينا ومواساتنا، وتعتبر مثل هذه الأعمال تندرج في إطار زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والصديقة".