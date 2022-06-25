احتجاجات واعتقالات في نيويورك.. إلغاء الإجهاض في الولايات المتحدة

فجر قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض، موجة من الإحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أبرزها في أحد شوارع مانهاتن المركزية في مدينة نيويورك، والتي شارك فيها الآلاف.

وأفاد نشطاء أمريكيون باحتجاز عدد من المشاركين في احتجاجات نيويورك، عندما حاولوا عرقلة حركة المرور، قبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي،عبر شارع 6، بالقرب من تقاطع مع شارع 42 .

ودعا رجال الأمن المتظاهرين في البداية إلى مغادرة الطريق ثم احتجزوا عددا منهم، مما سمح باستعادة حركة المرور فيه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الاحتجاجات التي شهدتها نيويورك الليلة الماضية كانت تحمل طابعا سلميا في الأصل. وتفرق الجزء الرئيسي من المحتجين البالغ عدة آلاف في المساء بعد بدء هطول الأمطار. بقي عدة مئات من النشطاء في حدائق المدينة في مانهاتن ومنطقة محطة القطارات المركزية حتى الليل.

مواصلة الإحتجاجات

وأعلن النشطاء عن نيتهم مواصلة الاحتجاجات في الأيام القريبة القادمة. ويشارك في هذه الاحتجاجات ممثلون عن حركات ومؤسسات يسارية مختلفة تدافع أيضا عن عدد آخر من المطالب السياسية والاجتماعية ومن بينها حماية حقوق المواطنين السود والأقليات الجنسية ووقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ترامب يؤيد وبايدن يعترض

ووصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الاجهاض بأنه أكبر انتصار للحياة، أصبح ممكنا بفضل قراره ترشيح 3 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا.

وقال ترامب: "يعد قرار اليوم أكبر انتصار للحياة منذ جيل، إلى جانب القرارات الأخيرة الأخرى التي أصبحت ممكنة فقط لأنني فعلت كل ما وعدت به، بما في ذلك ترشيح وإدراج 3 مدافعين أقوياء ومحترمين عن الدستور في المحكمة العليا الأمريكية".

وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بشدة قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض. وذكر في خطاب ألقاه بهذا الخصوص أيضا القضاة الذين تم ترشيحهم أثناء رئاسة ترامب، قائلا إنهم بالذات كانوا في قلب قرار "تغيير حكم القانون وإلغاء الحق الأساسي للمرأة" في الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة

ووصفت الأمم المتحدة القرار الذي اتخذته المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بأنه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".

وأبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أسفها إزاء القرار الذي "يشكل تراجعا كبيرا".

وأضافت في بيان أن "الحق في الإجهاض، الآمن والقانوني والفاعل، متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"

وأعادت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، في قضية "روو ضد وويد" لعام 1973 واعتمادا على ذلك ألغت الحق الدستوري في الإجهاض، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بالإشراف على هذا المجال بشكل مستقل.