احتجاجا على ترشح بوتفليقة.. المحامون الجزائريون يعلقون العمل القضائي

تعليق العمل في المرافق القضائية الجزائرية اعتبارا من الاثنين المقبل

قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تعليق العمل في المرافق القضائية الجزائرية اعتبارا من الاثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

واعتبر اتحاد المحامين في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن ترشح بوتفليقة "غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".

واستند أصحاب البيان إلى المادة الـ102 من دستور البلاد والمادة الـ28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تشترط حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري للإعلان عن ترشحه، مشيرا إلى أن بوتفليقة لم يلب هذا المطلب وتم تقديم ملف ترشحه من قبل مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان.