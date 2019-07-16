احتجاجا على قرارات لوزارة العمل.. "يوم غضب" بمخيمات الفلسطينيين بلبنان 

نفذ عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان الثلاثاء، سلسلة اعتصامات في إطار "يوم غضب" دعت إليه القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار سوق الخضار في لبنان، احتجاجاً على خطة مكافحة العمالة غير الشرعية طالت العمال الفلسطينيين.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن أهالي وشباب مخيمي عين الحلوة والمية ومية في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، أغلقوا منذ ساعات فجر الثلاثاء مداخل المخيمين بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل.

واغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين منذ الصباح مداخل مخيمات البص، البرج الشمالي والرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على قرار وزارة العمل.

كما نفذ عدد من سكان مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان، اعتصاماً “عند مدخل المخيم، “احتجاجاً على قرارات وزارة العمل، وقطعوا الطريق المؤدية إلى داخل المخيم، ورفعوا شعارات تطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بالعودة عن قراراته بحرمان الفلسطينيين من حق العمل”.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت من 10 حزيران/ يونيو الماضي، وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على أجازات عمل.

وتهدف خطة مكافحة العمالة غير الشرعية التي أطلقتها وزارة العمل إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أية جنسية.

وانطلقت في 10 تموز/ يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمساعدة من قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب، من بينهم فلسطينيون بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون أجازات عمل لهم.

