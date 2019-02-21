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احتجاجا على محاكمة انفصاليين..اضراب وقطع الطرقات في كاتالونيا

احتجاجا على محاكمة انفصاليين..اضراب وقطع الطرقات في كاتالونيا
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