احتجاج جديد للمعلمين المغاربة للمطالبة بتحسين ظروف العمل

الشرطة المغربية تطلق مدافع المياه لتفريق المعلمين المحتجين

قال شاهد إن ما يربو على عشرة آلاف معلم مغربي بدأوا احتجاجا جديدا في العاصمة الرباط يوم الأحد للمطالبة بتحسين ظروف العمل بعد ساعات من تفريق مظاهرة أخرى لهم باستخدام مدافع المياه.

وخرجت المظاهرة بدعوة من "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" المكون من نحو 40 هيئة سياسية ونقابية وهيئات من المجتمع المدني دفاعا عما أسموه "التعليم العمومي المغربي" وتحسين أوضاع المعلمين.

وبدأ المعلمون مسيرة سلمية من وزارة التعليم في الرباط إلى الميدان المواجه لمبنى البرلمان حيث تدخلت الشرطة في وقت سابق.

وقال بعض المعلمين إنهم يحتجون على العقود المؤقتة التي يعملون بها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.

وردد المحتجون شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط التعاقد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" و"لا لضرب مجانية التعليم".

ويأتي نظام التعاقد الذي أثار احتجاج المعلمين في إطار خطة لإصلاح التعليم المغربي في الفترة من عام 2015 إلى عام 2030.

وقالت فاطمة عسولة من "الجمعية المغربية للنساء التقدميات" المنخرطة في ائتلاف الدفاع عن المعلمين لرويترز "نحن مع المدرسة العمومية والأساتذة المفروض عليهم التقاعد".

وأضافت "هدفنا المحافظة على المدرسة العمومية المستهدفة من جهات داخلية وخارجية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".