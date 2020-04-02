احتجاز جنود سودانيين عائدين من عاصفة الحزم بسبب كورونا

أعلن السودان، إحتجاز مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من المشاركة في عملية “عاصفة الحزم” العسكرية، وذلك لمدة 14 يوماً تطبيقا للإجراءات الصحية؛ للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أنه “تطبيقًا لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج؛ احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر(شرق) مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم”.

وأضافت موضحة أن “800 من الجنود قد دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء بورسودان(بالولاية المذكورة) حيث قررت السلطات المختصة في الولاية احتجازهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة و هي أسبوعان”

وذكرت الوكالة الرسمية أن السلطات قررت احتجاز هذه المجموعة داخل السفينة في الغاطس الخارجي للميناء لمدة 14 يوما وفقاً لإجراءات منع دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

ويشارك السودان ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السودان عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورنا بالبلاد 7 حالات منها حالتا وفاة ، وحالتا شفاء، و3 أخرى تخضع للعلاج،بحسب وزارة الصحة السودانية.

وفي 13 مارس/ آذار المنصرم، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا. (الأناضول)