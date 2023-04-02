احتجاز 3 بريطانيين في أفغانستان

البوابة - تحدثت وسائل إعلام، عن احتجاز 3 مواطنين بريطانيين لدى حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، باحتجاز كيفن كورنويل، ومواطن بريطاني آخر لم تذكر اسمه في يناير الماضي.

ويتهم كورونيل بحيازة أسلحة غير قانونية في خزنة غرفته بالفندق، بالمقابل نفت عائلته تلك التهمة، وأكدت أن الأسلحة مرخصة، حسب "سكاي نيوز".

بينما قال مسؤول أوروبي، إن المواطن البريطاني الثالث المحتجز هو مايلز روتليدج، الذي تم اعتقاله في الثاني من مارس مع مواطنين بولنديين اثنين من قبل طالبان، وفقا لصحيفة "تلغراف".

وقالت "سكاي نيوز"، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطنينا ولضمان وصول القنصلية إلى مواطنينا المحتجزين في أفغانستان".